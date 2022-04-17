Несколько депутатов от оппозиции в парламенте Грузии предлагают отмечать День Победы 8 мая вместо 9.

В связи с этим парламентарии подготовили проект поправок в Трудовой кодекс, сообщает Грузия-Онлайн.

Так, День Победы отмечается 9 мая в России и постсоветских странах, в том числе в Грузии, после распада Советского Союза. В этих странах, как и в Великобритании, США, Франции, Германии, Чехии и других странах, его празднуют 8 мая.

Авторы проекта предлагают объявить 8 мая нерабочим днем.

Поправки будут представлены на заседании бюро законодательного собрания 18 апреля.