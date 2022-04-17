Латвия заплатила взнос в размере 100 тысяч евро для поддержки работы Международного уголовного суда (МКС) в Гааге по расследованию обвинений в военных преступлениях, совершенных Россией в Украине, сообщает Delfi.

На прошлой неделе правительство Латвии поддержало предложение вице-премьера, министра юстиции Яниса Борданса направить 100 тысяч евро как добровольный вклад Латвии в МКС, чтобы оказать немедленную финансовую поддержку суду и облегчить расследование возможных военных преступлений в Украине.

Присутствовавший 24 марта на совещании государств-участников МКС Янис Борданс выразил решительную поддержку укреплению работы МКС и отметил центральную роль МКС в действующем международном уголовном праве и борьбе с наиболее тяжкими преступлениями.

Борданс призвал другие страны поддержать призыв МКС к добровольным взносам государств-членов и размещению национальных экспертов для скорейшего наказания военных преступников и прекращения российской агрессии на территории Украины.

2 марта Международный уголовный суд приступил к расследованию возможных преступлений, совершенных в Украине.

Главный прокурор суда Карим Хан заявляет, что есть все основания полагать, что на территории Украины были совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию МКС.