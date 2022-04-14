Крупные мировые нефтетрейдеры планируют сократить закупки нефти у российских компаний с 15 мая, сообщает агентство Reuters.

По данным источников агентства, сингапурский нефтетрейдер Trafigura объявил о намерении «полностью соблюдать» введенные против России санкции и сократить объемы торговли с 15 мая.

Еще один нефтетрейдер — швейцарско-нидерландская Vitol Group — сообщал, что сократит закупки нефти «во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств». При этом в компании не стали указывать конкретные сроки.