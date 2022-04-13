Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае её избрания страна не будет выходить из Евросоюза, однако организация будет реформирована изнутри. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в Париже.

«Frexit не является моим проектом. Я хочу реформировать ЕС изнутри», — сказала Ле Пен.

Вместе с тем политик отметила, что не согласна с господством английского языка в Европейском союзе. По её мнению, там также нужно укрепить позиции французского и немецкого языков.