Турция повысила уровень готовности саперных подразделений и других служб из-за сохраняющейся угрозы дрейфующих мин. Об этом в среду заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Наши суда-миноискатели, самолеты, вертолеты, беспилотники и саперы-подводники переведены в повышенный режим готовности. Мы внимательно следим за ситуацией. При поступлении тревоги наши силы моментально реагируют», — цитирует министра телеканал NTV.

Он также указал, что «ситуация с дрейфующими минами в Черном море не привела к возникновению сложностей с морским движением в проливе Босфор».

«Каждое уведомление [об обнаружении мины] тщательно оценивается. После обнаружения мин мы их отводим в безопасную зону и обезвреживаем без ущерба для окружающей среды. Движение в проливе продолжается в нормальном режиме, трудностей нет», — сказал Акар.