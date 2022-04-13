Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть «геноцидом» действия РФ в Украине, а также назвал россиян и украинцев «братьями».

Отвечая на вопрос о термине «геноцид», он сказал: «Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа (русские и украинцы — ред.) – братья».

«Я хочу продолжать пытаться, насколько могу, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу. Мы можем с уверенностью сказать, что ситуация неприемлема и что это военные преступления. Мы переживаем военные преступления, беспрецедентные на нашей земле – нашей европейской земле», — добавил Макрон