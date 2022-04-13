11 апреля примерно в 22:50 на служебном участке погранзаставы погранотряда «Гёйтепе» Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) вблизи села Абдинли Ярдымлинского района пограничный наряд выявил нарушение двумя неизвестными государственной границы Азербайджана со стороны Ирана.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, нарушители госграницы не подчинились команде «Стой!» пограничного отряда и по ним был открыт предупредительный огонь. После этого они бросили на землю свертки с контрабандой и отступили назад.

На территории были обнаружены в двух свертках наркотики общим весом 16 кг 820 гр.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.