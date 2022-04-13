За последние три месяца продуктовая инфляция в стране повысилась до 18% — это очень высокая цифра, но мы должны учесть, что она связана с подорожанием продуктов питания во всем мире и это, естественно, влияет на рост цен на импортируемые продукты. Об этом президент Ильхам Алиев заявил на совещании, посвященном итогам первого квартала текущего года.

По его словам, подорожание импортируемых продуктов не значит, что госструктуры должны халатно относиться к ситуации, потому что уже известны случаи, как некоторые предприниматели безосновательно, искусственно завышают цены на продукты.

«В то же время доходы населения за последние три месяца повысились на 20%, но это не значит, что мы не должны бороться с инфляцией. Нужно принимать необходимые меры против инфляции», — сказал президент.

На совещании было отмечено, что импортируемые в Азербайджан продукты питания составляют свыше 60% и это несомненно сказывается на подорожании. В настоящее время проводятся мониторинги по выявлению искусственного завышения цен.

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