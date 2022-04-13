С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских оккупационных войск составили около 19 800 человек личного состава. При этом были уничтожены более 130 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России составили:

личный состав — около 19 800 человек

танки — 739 единиц

боевые бронированные машины — 1964 единиц

артиллерийские системы — 358 единицы

РСЗО — 115 единиц

средства ПВО — 64 единицы

самолеты — 158 единиц

вертолеты — 143 единицы

автомобильная техника — 1429 единицы

корабли/катера — 7 единиц

цистерны с ГСМ — 76 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня — 132 единицы

специальная техника — ​25 единиц

пусковые установки ОТРК — 4 единицы

«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.