С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских оккупационных войск составили около 19 800 человек личного состава. При этом были уничтожены более 130 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России составили:
личный состав — около 19 800 человек
танки — 739 единиц
боевые бронированные машины — 1964 единиц
артиллерийские системы — 358 единицы
РСЗО — 115 единиц
средства ПВО — 64 единицы
самолеты — 158 единиц
вертолеты — 143 единицы
автомобильная техника — 1429 единицы
корабли/катера — 7 единиц
цистерны с ГСМ — 76 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня — 132 единицы
специальная техника — 25 единиц
пусковые установки ОТРК — 4 единицы
«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.
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