Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует провести новые телефонные разговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в среду в эфире телеканала France 2.

«В ближайшие дни я вновь переговорю по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным», — сказал Макрон, который сейчас баллотируется на второй срок на президентских выборах во Франции.