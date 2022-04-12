В Мариуполе Донецкой области полностью разрушены 40% многоэтажек. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета 12 апреля в Telegram.

«Дома 84 тысячи мариупольцев полностью разрушены. Это 40% многоэтажек или около 2 млн. квадратных метров. Необходимо $2,3 млрд, чтобы построить такое количество жилья и создать там хотя бы базовые условия для проживания», – говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам горсовета, на восстановление инфраструктуры города нужно до $12,5 млрд.

«Единственная спецоперация, которую успешно провел Путин – это спецоперация по уничтожению Мариуполя и убийству мирных жителей. Фашистская Германия в 1941 году казалась непобедимой. Но в конце концов зло было наказано. Военные преступники гнили в тюрьмах или были ликвидированы.

Десятки лет немцы платили репарации. Так будет и с Россией. Они заплатят за все», – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.