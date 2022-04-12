Политик и журналист Владимир Кара-Мурза арестован на 15 суток за неповиновение полицейскому, сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

«Кара-Мурза признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьёй 19.3 КоАП РФ («Неповиновение сотруднику полиции»), ему назначен административный арест сроком на 15 суток», — уточнили в инстанции.

Согласно составленному протоколу, который опубликовал в соцсетях адвокат Кара-Мурзы, политик при виде полиции «повёл себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться». Он также отказался предоставить документ, удостоверяющий личность, и не выполнил просьбу проследовать в служебный автотранспорт. Свою вину журналист не признаёт и намерен обжаловать судебное решение.