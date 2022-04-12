Глава Минфина РФ Антон Силуанов утверждает, что Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам. А появившаяся об этом информация не соответствует действительности.

По его словам, дефолт означает отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств, но «ни о том, ни о другом речи в случае с Россией не идет».

В сложившейся ситуации Силуанов обвинил США, заявив, что — именно американские власти и банки заблокировали российские платежи иностранным инвесторам, в том числе американским.