С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских войск составили около 19 600 человек личного состава. При этом были уничтожены 140 вертолетов.

Об этом Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника:

личный состав — около 19 600 человек

танки — 732 единиц

боевые бронированные машины — 1946 единиц

артиллерийские системы — 349 единицы

РСЗО — 111 единиц

средства ПВО — 63 единицы

самолеты — 157 единиц

вертолеты — 140 единицы

автомобильная техника — 1406 единицы

корабли/катера — 7 единиц

цистерны с ГСМ — 76 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня — 124 единицы

специальная техника — ​25 единиц

пусковые установки ОТРК — 4 единицы

«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.