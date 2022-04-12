С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских войск составили около 19 600 человек личного состава. При этом были уничтожены 140 вертолетов.
Об этом Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника:
личный состав — около 19 600 человек
танки — 732 единиц
боевые бронированные машины — 1946 единиц
артиллерийские системы — 349 единицы
РСЗО — 111 единиц
средства ПВО — 63 единицы
самолеты — 157 единиц
вертолеты — 140 единицы
автомобильная техника — 1406 единицы
корабли/катера — 7 единиц
цистерны с ГСМ — 76 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня — 124 единицы
специальная техника — 25 единиц
пусковые установки ОТРК — 4 единицы
«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.
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