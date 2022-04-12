Соединенные Штаты призывают все страны не приобретать вооружения у России, при этом решение по возможным санкциям против Индии за покупку российских систем С-400 пока не принято.

Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам двусторонних переговоров в формате «два плюс два» между главами оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии на совместной пресс-конференции в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения, особенно в свете того, что Россия делает в отношении Украины», — сказал он.

«Мы пока не приняли решение относительно потенциальных санкций или потенциальных исключений из санкций», — добавил при этом глава американской дипломатии, отвечая на вопрос о потенциальных санкциях против Индии из-за покупки С-400.