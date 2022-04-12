Ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что жареная пища негативно влияет на работу человеческого мозга, сообщает Al Arabiya.

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Согласно исследованию, между состоянием мозга и употреблением жареной еды существует прямая связь. Пища, приготовленная таким образом, способствует развитию депрессии и негативно влияет на гибкость ума. Подобный эффект оказывают и продукты с содержанием крахмала и углеводов — хлеб, макаронные изделия.

Вредны для мозга также продукты с содержанием большого количества сахара. Их постоянное потребление приводит к переизбытку глюкозы, а это ухудшает память.