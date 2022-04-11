Полк «Азов» призывает людей во всех цивилизованных странах мира выходить на акции в поддержку Украины. Об этом заявил замкомандира «Азова» Святослав Паламар (позывной Калина) 11 апреля.

«Я прошу вас о единстве. Я призываю вас к борьбе. Я обращаюсь ко всему миру и к людям, у которых есть мужество действовать. Выходите на улицы, поднимайте сине-желтые флаги. Выходите на улицы всех городов цивилизованного мира, под украинскими флагами призывайте политиков действовать решительно, чтобы освободить из плена Мариуполь, Херсон, Изюм и другие города Украины, что стали заложниками в этой войне. Помогайте нашим властям быть услышанными в борьбе з Украину. Сделайте это ради наших мертвых, живых и еще нерожденных. Мы верим в военно-политическое руководство Украины.

Мы продолжаем борьбу за украинский Мариуполь», – сказал он.