Объем топлива, заправленного в кареты скорой помощи и автомобили Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на автозаправочных станциях Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR, превысил 100 тонн, сообщает SOCAR Energy Ukraine.

«Мы гордимся врачами, спасателями, пожарными, волонтерами, которые сейчас оказывают круглосуточную помощь в любой точке Украины. Спасибо нашим коллегам на АЗС за их труд и смелость», — говорится в сообщении компании.

Отметим, что, руководствуясь принципами гуманизма, SOCAR Energy Ukraine оказывает поддержку в виде обеспечения бесплатным топливом карет скорой помощи и автомобилей противопожарной службы в Украине.