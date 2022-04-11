Кабинет министров подписал распоряжение о мерах по организации работы в связи с выявлением рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий и устранению недостатков в объектах обслуживания и торговли с массовым пребыванием населения.

Согласно распоряжению, Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено в течение 6 месяцев совместно с представителями Министерства энергетики, исполнительной власти города Баку (представители районных (городских) органов исполнительной власти в городах и районных центрах Республики), ПО «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики и открытого акционерного общества «Азеришыг» организовать проведение проверок, связанных с надлежащим соблюдением правил пожарной, радиационной и технической безопасности в объектах обслуживания и торговли с массовым пребыванием населения.

В больницах и учебных заведениях, в театрах, кинотеатрах и концертных залах, музеях также будут проводиться проверки.