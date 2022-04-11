Президент Азербайджана Ильхам Алиев представил сегодня в Милли Меджлис законопроект об освобождении Эльмана Рустамова из состава правления Центрального банка. В парламент также представлен законопроект о включении Талеха Казымова в состав правления Центробанка Азербайджана.

Талеха Казымов родился 11 сентября 1983 года.

Высшее образование получил в 2000 — 2004 гг. в Азербайджанском Техническом университете, обучаясь на факультете «Автоматика и вычислительная техника». В 2006 году получил степень MBA (Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия).

На сайте PASHABank указано, что Кязымов «обладает богатым опытом в сфере коммерческого и инвестиционного банкинга, кредитного и риск-менеджмента».

Он назначен на должность Главного исполнительного директора и председателя правления банка 1 июля 2015 года.

До последнего назначения Кязымов занимал пост Члена правления, Главного инвестиционного директора PASHA Bank, под курацией которого находились сферы развития бизнеса, институционального и инвестиционного банкинга, корпоративного и МСП-банкинга, управления рисками. Кязымов присоединился к команде PASHA Bank в 2007 году в должности менеджера Департамента управления рисками, а в 2009 году был назначен на пост директора Департамента казначейства.

Профессиональную карьеру в финансовом секторе Т. Кязымов начал в 2004 году с позиции ведущего специалиста Департамента казначейства Bank Standard. Позже он руководил сегментом финансового учета и бюджетного планирования, затем был назначен заместителем директора Департамента корпоративного кредитования. В 2006 году Т.Кязымов работал аудитором в компании «Ernst and Young».

Кязымов получил высшее образование в 2000 — 2004 гг., обучаясь на факультете «Автоматика и вычислительная техника» Азербайджанского Технического Университета. Т.Кязымов обладает степенями магистра Азербайджанской Государственной Нефтяной Академии по деловому управлению и Georgia State University по финансам. Кязымов успешно окончил Программы по управлению для руководителей высшего звена (“Senior Executive Programme”) в Лондонской (2010 г.) и Гарвардской (2012) школах бизнеса.

В 2015-2018 гг. г-н Кязымов являлся Членом Наблюдательного Совета PASHA Bank Georgia, в 2015-2019 гг. — Членом Совета Директоров и Вице-Президентом Американской Торговой Палаты в Азербайджане.

В апреле 2019 года в рамках «European Banking Awards» Талех Казымов был награжден известным европейским финансовым журналом «EMEA Finance» Премией «Лучший генеральный директор в Центральной и Восточной Европе и СНГ» по итогам 2018 году.