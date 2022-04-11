Главы стран-членов Евросоюза полагают, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путем, и потому собираются продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву.

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя», — сказал Боррель, отвечая на вопрос, готов ли он подтвердить свое сделанное в Киеве заявление о том, что война в Украине «должна быть выиграна на поле боя».

«Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», — приводит его слова пресс-служба Еврокомиссии.

Боррель заявил журналистам, что теперь «в Киев можно ездить сколько угодно».

«В Киев можно ездить сколько угодно, я свидетель. Мы вновь открыли там нашу миссию», — сказал он.