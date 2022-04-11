Власти Катара направят $5 млн на гуманитарную помощь украинским беженцам и временно перемещенным лицам. Об этом сообщила помощница главы МИД эмирата Лолва бинт Рашид аль-Хатер.

«Государство Катар объявило о выделении через Катарский фонд развития $5 млн на гуманитарную помощь для поддержки украинских беженцев и перемещенных лиц, <…> подчеркнув, что сложная гуманитарная ситуация, в которой оказались миллионы беженцев в условиях продолжающейся эскалации и напряженности, требует солидарности международного сообщества c целью разработки чрезвычайных планов для реагирования на их жизненные потребности», — говорится в заявлении.

Катар, по словам аль-Хатер, призывает к «немедленному прекращению боевых действий в Украине и обеспечению безопасности гуманитарных коридоров для доставки помощи», а также к решению конфликта дипломатическими методами.