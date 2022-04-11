Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung, что его страна введет эмбарго на импорт российских энергоресурсов в ближайшее время.

«Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же», — сказал Шинковский.

При этом дипломат подчеркнул, что такой шаг Польши не окажет существенного влияния на экономику РФ.

«Мы убеждены, что только совместное решение европейских государств имеет смысл», — добавил Шинковский.