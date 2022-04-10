Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Австрии Карлом Нехаммером. Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции.

Обсуждена региональная тематика, включая российско-украинскую войну.

Президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжает прилагать все необходимые усилия для установления мира между Россией и Украиной.

Лидеры также обменялись мнениями относительно состояния двусторонних турецко-австрийских связей.

Президент Эрдоган выразил удовлетворение по поводу активизации в последнее время контактов на высоком уровне между Турцией и Австрией. Глава государства отметил, что чуткое отношение к вопросу благополучия и спокойствия турецкой общины Австрии, которая является ключевым гуманитарным звеном в связях между двумя странами, укрепит сложившуюся позитивную атмосферу.

Турецкий лидер вновь заявил об ожиданиях Анкары относительно восстановления сформировавшихся механизмов отношений между Турцией и ЕС, достижения конкретного прогресса в процессе либерализации визового режима, открытия новых глав в переговорах о вступлении Турции в ЕС и безотлагательного начала консультаций об обновлении Таможенного союза Турция-ЕС.

Президент Эрдоган акцентировал внимание на стратегическом характере транспортировки энергоресурсов бассейна Каспийского моря и Восточного Средиземноморья в Европу через Турцию.

Глава турецкого государства заявил, что Турция готова расширять сложившееся сотрудничество с Австрией, являющейся одним из важных распределительных центров природного газа в Европе.