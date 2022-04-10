В Сабаильском районе Баку на Приморском бульваре совершена попытка самоубийства.
Мужчина бросился в море, чтобы покончить с собой, но сотрудники МЧС смогли спасти его.
Мужчина передан по назначению, уточняет АПА.
В Сабаильском районе Баку на Приморском бульваре совершена попытка самоубийства.
Мужчина бросился в море, чтобы покончить с собой, но сотрудники МЧС смогли спасти его.
Мужчина передан по назначению, уточняет АПА.
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