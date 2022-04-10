Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар высказался в пользу всеобъемлющего армяно-азербайджанского урегулирования, в котором были бы решены все актуальные вопросы. Об этом дипломат заявил в интервью изданию news.am.

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«Мы надеемся, что обеим сторонам удастся перевернуть страницу конфликта в регионе и принять конструктивное участие в мирных переговорах. В ходе второй трехсторонней встречи ЕС подтвердил готовность помочь сторонам двигаться в этом направлении», — заявил Клаар.

«Во время второй трехсторонней встречи, состоявшейся в Брюсселе 6 апреля, председатель (Европейского Совета Шарль) Мишель отметил заявленное как президентом Алиевым, так и премьер-министром Пашиняном желание быстрее прийти к мирному соглашению между странами. С этой целью было решено поручить министрам иностранных дел заняться подготовкой будущего мирного договора, в котором были бы включены все необходимые вопросы», — сказал дипломат

«В конечном итоге именно стороны должны договориться о содержании двустороннего мирного договора. Со своей стороны, безусловно, могу повторить нашу позицию, о которой все знают, в пользу всеобъемлющего армяно-азербайджанского урегулирования, в котором были бы решены все актуальные вопросы. Мы надеемся, что обеим сторонам удастся перевернуть страницу конфликта в регионе и принять конструктивное участие в мирных переговорах. В ходе второй трехсторонней встречи ЕС подтвердил готовность помочь сторонам двигаться в этом направлении», — отметил Тойво Клаар.

«Мы в целом считаем, что необходимо всеобъемлющее урегулирование, позволяющее решить все вопросы, лежащие в основе конфликта», — резюмировал дипломат.