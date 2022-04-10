Ключевые решительные усилия России по прекращению 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, а также дальнейшую дипломатическую работу признает Евросоюз, заявил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, сообщает «.издание «Новости Армении».

Так дипломат прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил, что в заявлении главы ЕС Шарля Мишеля по итогам трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана в Брюсселе не было ни слова о России, что, по мнению главы российского МИД, свидетельствует о намерении ЕС «использовать нагорно-карабахский вопрос для выражения своей русофобской риторики».