После начала «спецоперации» в Украине 24 февраля Instagram и Facebook лишились значительной части активных российских авторов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования Brand Analytics. Instagram потерял почти половину (48 процентов) блогеров, Facebook — 21 процент пользователей.

Аналитики использовали усредненные значения, соответствующих линейному тренду, и сравнивали показатели на 24 февраля и 6 апреля. Под активными авторами Brand Analytics подразумевает пользователей, которые размещают хотя бы одно сообщение, сторис, комментарий или репост в день.

Согласно предыдущим наблюдениям, к 24 марта из Instagram ушел только 31 процент таких российских авторов, но к 6 апреля их число резко выросло. Снизился и объем российского контента в соцсети — число ежедневно публикуемых сообщений упало на 46 процентов. Объем контента в российском сегменте Facebook за указанный период уменьшился на 28 процентов.

Активность россиян падает не только на заблокированных платформах — к 6 апреля потери понес и YouTube. По данным Brand Analytics, с начала спецоперации видеохостинг покинули 13 процентов авторов, а объем публикаций упал на 15 процентов. Аналитики объясняют эту тенденцию тем, что владелец сервиса Google полностью приостановил монетизацию для россиян.

Пользователи массово начали переходить на российские платформы — за указанный период число активных авторов во «ВКонтакте» выросло на 20 процентов, а объемы контента — на 16 процентов. В мессенджере Telegram стало на 23 процента больше блогеров и на 7 процентов больше публикаций.