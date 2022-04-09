Глава Минздрава Теймур Мусаев допустил отмену масочного режима в Азербайджане.

«В Азербайджане резко снижается уровень инфицирования и число ежедневных госпитализаций с коронавирусом. С учетом этого данный вопрос рассматривается. Вероятно, будут приняты определенные решения. Я призываю наших граждан быть терпеливыми. Марафон пандемии, который продолжается уже более 2 лет, отдалил наших граждан достаточно далеко от нормальной жизни. Призываю дождаться официального решения оперативного штаба при Кабинете министров», — заявил Мусаев.