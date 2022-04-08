Американская киноакадемия решила запретить американскому актеру Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях на протяжении 10 лет, включая церемонию вручения премии «Оскар», говорится в заявлении президента и главного исполнительного директора Академии кинематографических искусств и наук США Дэвид Рубина и Дона Хадсона.

«94-я церемония вручения премии «Оскар» должна была стать чествованием многих людей в нашем сообществе, которые проделали невероятную работу в прошлом году. <…> Однако эти моменты были омрачены неприемлемым и вредным поведением, которое мы видели, как г-н Смит продемонстрировал на сцене», — заявили они.

На последней церемонии вручения премии «Оскар» Уилл Смит поднялся на сцену и ударил ведущего — комика Криса Рока — за шутку над женой актера, Джадой Пинкетт-Смит.