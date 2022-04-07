Бывший футболист сборной России Александр Самедов рассказал о причинах ухода с поста селекционера «Локомотива» по молодёжному футболу.

«Очень даже простое расставание. Мы решили расстаться полюбовно. Вот и всё. Это решение определённых людей, с которыми, видимо, я не сработался. Можно без фамилий? Пусть это будут определённые люди. Было многое сделано, приглашено много молодых ребят. Желаю всего самого лучшего именно этим ребятам», — цитирует Самедова «РБ-Спорт».