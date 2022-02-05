«Ереван хитрит, желая зафиксировать советскую границу Армении»

Мы не наблюдаем устойчивого, последовательного подхода к созданию совместной двусторонней комиссии по началу процесса делимитации. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой в Баку. Таким образом, официальный Баку дал понять, что не приемлет нынешний подход армянской стороны, усматривая в ней очередную игру и манипуляцию смыслов. В чем же заключается смысл «армянских игр» Еревана?

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«Если внимательно отслеживать заявления армянских должностных лиц, смысл их нынешней стратегии заключается в том, чтобы запустить процесс делимитации и демаркации границ, который, по сути, является техническим процессом. И этому техническому процессу должен предшествовать политический документ, в рамках которого на взаимной основе признается суверенитет и территориальная целостность друг друга. А потом, уже на карте выясняется, как эта линия будет проходить, скажем так: десять метров сюда или десять метров обратно — это уже технические нюансы», — такую точку зрения в беседе с Minval.az высказал экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров.

Он добавил, что сегодня мы видим, и Армения это открыто заявляет устами своего премьер-министра, что «Ереван будет продолжать свою политику в отношении «Арцаха» в новых условиях».

«Что это означает? То есть, та самая политика «Миацума» и территориальных претензий к Азербайджану, которая за 30 лет имела различные формы, включая вооруженную агрессию, этническую чистку территорий и т.д. А в сегодняшних условиях они хотят продолжать эту политику, исходя из сложившейся ситуации», — отметил экс-министр.

По мнению Зульфугарова, в Армении думают и надеются, что существующая в Карабахе ситуация будет продолжаться как можно дольше, а затем, в зависимости от политической конъектуры, положение можно будет изменить.

«Но в основе нынешнего отношения Армении к ситуации стоит нежелание признания территориальной целостности, суверенитета Азербайджана, включая Карабах. Поэтому, когда они говорят, что признали территориальную целостность, они всегда имеют в виду, что это все, за исключением Карабаха. Вот их сегодняшняя тактика», — отметил он.

Для чего армянской стороне сегодня так актуален и важен процесс делимитации границ?

Потому что, по мнению Зульфугарова, они прекрасно понимают, что, заявив о продолжении своей политики территориальных претензий к Азербайджану, Ереван столкнется с ответными мерами Баку — политикой восстановления исторической справедливости.

«В первую очередь, это касается возврата азербайджанских территорий, которые были незаконно переданы советским руководством Армении 100 лет назад: Зангезур, Гейча махалы и т. д. И самая логичная, вытекающая отсюда позиция Баку заключается в том, что, если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, она автоматически ставит под вопрос и свою территориальную целостность.

То есть, если Ереван отказывается признавать нашу границу, а граница, соответственно, состоит из двух понятий (ведь она проходит между двумя государствами), то фактически Армения ставит вне закона статус и своей границы. Вот в чем, собственно, коллизия», — заключил дипломат.

Таким образом, как отмечает он, опасаясь, что Азербайджан начнет такую политику по восстановлению исторической справедливости, армянская сторона стремится зафиксировать в процессе делимитации и демаркации границу, которая была у Армении в советское время.

«Опять же, повторю, стремятся сделать это в условиях, когда они сами не признают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Вот в чем их тактика состоит», — отметил Зульфугаров.

Но такая тактика, по словам нашего собеседника, не столько хитрая, сколько наивная. И если Азербайджан еще в прошлом не соглашался и боролся против нее, то теперь, когда Армения понесла военное поражение и значительно слабее Азербайджана, тем более, против азербайджано-турецкого тандема, то успех этой политики предопределен: «Армению ничего хорошего в этом случае не ждет».

В этом контексте, как считает политолог, прослеживается другое важное обстоятельство — армянская политическая элита, делая подобные популистские заявления и пытаясь декларировать свою политику, фактически не ставит никаких других целей, кроме как пролонгацию ситуации, чтобы, банально, как можно дольше остаться у власти.

«Более того, в вопросе делимитации и демаркации армянская сторона предлагает зеркальный отвод вооруженных сил от линии границы — границы, которую они сами же и не признают. И почему, в частности, Азербайджан не принимает условия Армении? Потому что Армения хочет закрепить свою границу, которую она имела в годы советской власти, продолжая выдвигать территориальные претензии к нашей стране. Баку, конечно, это прекрасно понимает и на такие предложения не пойдет», — отметил политолог.

Подобные «армянские игры», по словам политолога, не имеют никаких шансов на успех — ни экономических, ни военных, ни демографических. По мнению Зульфугарова, таким образом армянское руководство предает, по сути, и интересы собственного народа.

«У армянской политической элиты после 44-дневной войны был шанс выбрать политику добрососедства, отказаться от территориальных претензий, от тех иллюзий, что они навязывали своей общественности почти 30 лет. Но они выбрали другой путь — путь политического эгоизма и псевдопатриотизма. Но обрекая свой народ на конфронтацию, они обрекают его на новые жертвы, что несомненно и неизбежно», — подчеркнул эксперт.

В вопросе урегулирования мирного процесса в Карабахе, по мнению политолога, Азербайджан «не должен особенно полагаться и рассчитывать на Россию».

«Мы должны исходить из того, что у России существует большое желание сохранить карабахское противостояние как инструмент управления двумя странами и, в целом, регионом. Поэтому, можно сказать, что это противостояние с Азербайджаном, в принципе, уже идет. Потому что сразу после 10 ноября 2020 года мы видим, как проводились попытки обеспечить возврат армянского населения в Карабах, создание для него каких-то условий, и т.д. То есть смысл в том, чтобы был конфликт и при этом нужны «декорации», хотя, возможно, это и слишком жесткое определение для судеб тех людей, что используются как марионетки в регионе. Но армяне тоже понимают, что их используют, и они просто покидают эту территорию, несмотря ни на какие попытки их там удержать. Поэтому Азербайджан сегодня проявляет некую «тактику стратегического терпения». Мы понимаем, что заинтересованные силы не смогут удержать в Карабахе армянское население, оно в этом регионе будет сокращаться, в чем, безусловно, будем виноваты не мы. И потому уже сейчас в Баку устами нашего президента звучит вопрос: «какой может быть статус для населения, численностью в 25 тыс. человек?», — отметил Т.Зульфугаров.

«А если их станет еще меньше? А для чего нужны силы по поддержанию мира, если там остались три тысячи армян, например?», — задается вопросом экс-министр.

«Тем более Азербайджану сейчас есть чем заняться: восстановлением инфраструктуры освобожденных районов и когда он усилится в этом направлении, то и отток армян из Карабаха возрастет, и все поймут, что продолжение старого сценария просто невозможно. И поэтому Карабахский конфликт, как инструмент управления регионом, просто отпадет», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров