Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинские власти запросили у Вашингтона очередной пакет военной помощи, в составе которого они очень хотят видеть дополнительный зенитный ракетных комплекс (ЗРК) Patriot.

По его словам, в Белом доме рассмотрят данный вопрос, однако речь идет о весьма дорогостоящей военной технике.

«Они (правительство Украины — Прим. ред.) попросили это. Они (Patriot) действительно очень редкие, потому что много систем было (ранее) отправлено на Украину <…>. Нам придется рассмотреть это. Очень, очень дорогостоящая система», — заявил американский политик.

Трамп отметил, что США приходится тратить много денег на войну:

«Жаль, что нам приходится тратить так много денег на войну, которой никогда бы не было, если бы я был президентом».