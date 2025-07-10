Американский президент Дональд Трамп готов поддержать новый законопроект о санкциях против России, если последнее слово по их снятию останется за ним.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Они рассказали, что эта редакция документа предполагает возможность отмены на 180 дней 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российские нефть и уран.

Согласно материалу, авторы законопроекта согласились увеличить этот срок, если за его соблюдением будем следить конгресс. Однако администрация лидера США выступает за отказ от такого механизма контроля.

«Законопроект должен включать полноценные полномочия по освобождению от санкций», — сказал высокопоставленный представитель Белого дома.