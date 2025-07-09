Обеспечение здоровья и безопасности пассажиров является одним из ключевых стратегических направлений в политике обслуживания ООО BakuBus. С этой целью во всех автобусах, находящихся в эксплуатации, ежедневно проводятся масштабные санитарно-профилактические мероприятия.

после завершения маршрута и возвращения автобусов в автопарк они регулярно проходят комплексную очистку с использованием специальных моющих и дезинфицирующих средств.

Во время этого процесса профессиональный персонал тщательно очищает сиденья, поручни, полы и другие поверхности, с которыми пассажиры часто контактируют.

После чистки и технического осмотра автобусы выпускаются на линии в полностью подготовленном состоянии для следующего рабочего дня. Этот процесс осуществляется в соответствии с внутренними стандартами качества и безопасности, установленными BakuBus.