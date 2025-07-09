Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательный разговор со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Во время встречи они обсудили поставки оружия и усиление системы противовоздушной обороны Украины. Зеленский отметил, что на фоне роста российских атак этот вопрос является одним из ключевых приоритетов. Кроме этого, поднимались темы закупки американского оружия, совместного оборонного производства и его локализации в Украине.

Отдельное внимание во время разговора уделили санкционному давлению на Россию. Как отметил Зеленский, Украина понимает необходимость введения более жестких ограничений против российской энергетики, а особенно — вторичных санкций против покупателей российской нефти.

Президент Украины также выразил надежду на продвижение в Конгрессе США законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. По мнению Зеленского, это может стать действенным инструментом, который заставит Россию больше думать о мире.

«Спасибо президенту Трампу, обеим партиям и всему американскому народу за помощь и поддержку. Искренне ценим дружбу между нашими людьми», — подчеркнул Зеленский.