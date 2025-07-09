Около 2300 человек скончались от причин, связанных с аномальной жарой, накрывшей Западную Европу в конце июня, сообщает Reuters со ссылкой на исследование ученых из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Жаркий период длился 10 дней и завершился 2 июля. Температура в Испании превышала +40 градусов, во Франции вспыхнули лесные пожары, а большая часть региона оказалась под воздействием «очень сильного теплового стресса», когда температура ощущается как +38 градусов и выше, уточняет европейская программа наблюдений за климатом Copernicus.

Из общего числа погибших, по оценкам исследователей, около 1500 человек стали жертвами изменения климата – оно повысило температуру экстремальной жары примерно на 4°C.

В рамках исследования были проанализированы данные из 12 крупнейших европейских городов, включая Лондон, Мадрид, Барселону и Милан. Ученые предупреждают, что подобные погодные явления станут более частыми и интенсивными, затрагивая все больше жителей континента.