Арсеналы вооружений Европы оказались истощены на фоне поддержки Украины, что требует масштабного восстановления оборонного потенциала НАТО.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в авторской колонке, опубликованной на сайте издания USA Today.

Рубио отметил, что альянсу предстоит восполнить ключевые компоненты из-за поддержки Украины, а также давно забытые способности — включая стратегическую переброску, системы ПВО, а также артиллерию, средства управления и контроля.

Госсекретарь США отметил, что на фоне согласованного решения о доведении военных расходов стран НАТО до 5% ВВП, США станут единственной страной, владеющая промышленным потенциалом, который способен полностью удовлетворить оборонные потребности Европы.