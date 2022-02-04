Посольство – о планируемой армянами провокации в Москве

Посольство Азербайджана в России распространило информацию о запланированной армянами провокации на международной продовольственной выставке «Продэкспо-2022», которая пройдет в Москве с 7 по 11 февраля 2022 года, о которой уже сообщал Minval.az.

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«3 февраля 2022 года ответственные дипломаты посольства провели встречу с соответствующими руководящими сотрудниками Центрального Выставочного комплекса «Экспоцентр». На встрече до их сведения была доведена обеспокоенность в связи с информацией о незаконной регистрации в Ханкенди компании «Биэйдж Бренди Компани», была подчеркнута недопустимость участия данной компании в выставке.

В ответ было заявлено, что согласно представленным документам, компания зарегистрирована по указанному адресу в Ереване, а на сайте «Продэкспо» отсутствуют какие-либо надписи и символы «Арцах» или «Нагорный Карабах». Было отмечено, на армянском информационном сайте «spyur.am» указано, что головной офис данной компании расположен по адресу: «Армения, Арцах (Нагорный Карабах), Степанакерт, ул. Туманяна, дом 50», последнее обновление на этом сайте датировано 16 марта 2021 года, и эта информация также не отражает текущую ситуацию.

Было особо подчеркнуто, что даны соответствующие поручения для исключения неприятных ситуаций. Компания не будет допущена на выставку, если информация будет еще раз проверена и найдет свое подтверждение», — отметили в дипмисси.