На «Продэкспо-2022» обнаружилась компания, основанная армянскими сепаратистами

На престижной московской выставке «Продэкспо-2022» обнаружилась компания, созданная армянскими сепаратистами в Карабахе. Как сообщает Minval, это некая «Биэйдж бренди компани», производитель крепкого алкоголя. Ереванские справочные сайты выдают такую информацию: «Главный офис и производственный цех: Армения, Арцах (Нагорный Карабах), Степанакерт, улица Туманян, дом 50». Однако в каталоге выставки указано, что это компания из Армении.

«Продэкспо» — это весьма серьезная выставка. Сами организаторы называют ее «крупнейшей международной выставкой продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе». Здесь представлены более 2 тысяч фирм из более чем 70 стран. И проходит она уже не в первый раз.

Но как тогда понимать появление здесь скандальной компании, основанной сепаратистами? Каким образом компания, расположенная в Ханкенди, указана в каталоге выставки как предоставляющая Армению? Это уже не «небрежность» и не «ошибка», а прямой выпад против территориальной целостности Азербайджана и признанных границ нашей страны. Почему вообще на столь престижной выставке обнаруживается фирма, которая действует по сути нелегально и не прошла регистрации у законных органов власти? Наконец, как понимать такую «небрежность»? Организаторы выставки просто забыли посмотреть адрес приглашённой компании? Или, что куда хуже, не увидели здесь криминала? И, учитывая масштаб и значимость выставки «Продэкспо», эти вопросы не только к дирекции московского «Экспоцентра».

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