«У нас есть доказательства, как и где мы получили эти средства»: депутат Фейзиев – о решении Лондонского суда

Депутат Джаваншир Фейзиев прокомментировал решение Лондонского суда о конфискации миллионов, принадлежащие его семье.

По его словам, судья признал легитимность более 10 миллионов фунтов стерлингов на банковских счетах, и суд принял решение о разблокировании этих средств.

«Однако суду не ясен механизм попадания в страну остальных 5 миллионов, в связи с чем суд сомневается в том, что эти средства были переведены на законных основаниях. Те самые 5 млн. фунтов стерлингов были переведены через Международный банк. Как известно, несколько лет назад были выявлены серьезные недостатки в деятельности Международного банка, в связи с чем в Азербайджане шел многолетний судебный процесс и был арестован председатель правления банка. Из-за этого инцидента с Международным банком теперь вызывает сомнение законность всех средств, переведенных за границу через данный банк. В частности, Лондонский суд считает необходимым расследовать происхождение средств на счетах членов моей семьи за границей, ведь деньги были переведены через Международный банк», – прокомментировал он.

Что касается информации о том, что у суда не вызывает сомнение происхождение остальных 10 миллионов, депутат отметил: «В ходе судебного разбирательства основное внимание было уделено проверке законности 10 миллионов фунтов стерлингов, инвестированных в Великобританию членами моей семьи. Поэтому для проверки от нас требовали предоставить документы, касающиеся только этой части средств, и мы предоставили эти документы».

Он также добавил, что происхождение тех самых £5,6 млн будет расследовано в суде более высокой инстанции.

«У нас достаточно подтверждающих документов о том, как и где мы получили эти средства», — отметил депутат в разговоре с сайтом Modern.az.