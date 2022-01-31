Путин и Макрон во второй раз за 3 дня обсудили по телефону Украину и вопрос о гарантиях безопасности

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон поговорили по телефону, они обсудили ситуацию вокруг Украины, а также вопросы, связанные с предоставлением Москве долгосрочных гарантий безопасности. Как сообщили в Кремле, президенты условились об оперативной проработке возможности проведения личной встречи.

«Условлено о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции», — говорится в заявлении.

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