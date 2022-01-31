Евросоюз готовит пакет персональных антироссийских санкций

Евросоюз готовит персональные, экономические, финансовые и торговые санкции в отношении России, которые будут введены «в случае агрессии против Украины». Об этом заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

«Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций», — сказал представитель Еврокомиссии.

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