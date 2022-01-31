Киев попросил Евросоюз назвать конкретную дату вступления страны в организацию

Украина выполнила 63% условий Соглашения об ассоциаций с ЕС, и хочет услышать ответ с четкими сроками, когда она сможет стать членом сообщества. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом по итогам переговоров в понедельник.

«Я проинформировал господина Валдиса Домбровскиса про выполнение украинской стороной Соглашения об ассоциации на 63%. Мы готовы и далее настойчиво работать в этом направлении. И мы хотим слышать конкретные даты в ответ на прогресс, конкретные даты, когда Украина сможет быть страной-кандидатом, когда Украина сможет быть включена в ЕС», — отметил Шмыгаль (цитата по ТАСС).

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