Дания заявила о риске военной эскалации в Арктике из-за действий России и Китая

В новой стратегии внешней политики и политики безопасности Дании говорится, что действия и политика властей России и Китая в Арктике могут привести к военной эскалации. Документ опубликован на сайте МИД Дании.

«С ростом российского и военного присутствия и строительства, а также с тем, что Китай называет себя «приарктическим государством», возрастает риск военной и политической эскалации в Арктике и вокруг нее», — говорится в стратегии.

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В документе подчеркивается, что Дания «готова отстаивать свой суверенитет и интересы на всей территории Содружества».

«Добиваться решения как гражданских, так и военных задач в регионе мы будем, в том числе, через пакет арктического потенциала, который направлен на усиление присутствия и наблюдения вооруженных сил в Арктике и Северной Атлантике», — заявляется в стратегии, которую приводит «Газета.ру».