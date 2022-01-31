Глава МИД Великобритании грозит заморозить активы российских компаний

Активы российских компаний в Британии могут быть заморожены в соответствии с новым законопроектом о санкциях. Об этом сообщила глава МИД страны Лиз Трасс, пишет РИА Новости.

Британия подготовила «самый жёсткий санкционный режим» в отношении России в ответ на «агрессию в отношении Украины», добавила Лиз Трасс. По её утверждениям, «спрятаться будет негде».

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«Мы ужесточаем и расширяем наш санкционный режим в ответ на агрессию России против Украины. Спрятаться будет негде», — говорится в твите министра.