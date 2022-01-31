Постпред России в ООН покинул заседание Совбеза перед выступлением украинского коллеги

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул заседание СБ ООН по Украине из-за запланированной ранее встречи с Генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем.

«Я хочу извиниться перед членами Совета и не воспринимать мой уход как демарш… Я иду на встречу с Генеральным секретарём в преддверии нашего председательства в Совете, которое начинается завтра и, к сожалению, не могу перенести её в связи с графиком Генерального секретаря», — сказал Небензя (цитата по RT).

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В свою очередь постпред Украины в ООН в своей речи отметил, что около 130 тысяч российских военнослужащих угрожают Украине.