Чавушоглу: Турция против двойных стандартов в борьбе с терроризмом

Турция выступает против двойных стандартов в борьбе с проявлениями терроризма. Ставить различия между преступными организациями недопустимо.

Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с коллегой из Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль Заяни в Манаме.

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Глава турецкой дипломатии осудил ракетные обстрелы территории ОАЭ и Саудовской Аравии с территории Йемена.

«К сожалению, ракетный обстрел 31 января в направлении Абу-Даби не был последним. Налицо террористическая атака, направленная против мирного населения», — сказал Чавушоглу (цитата по «Анадолу»).

Турецкий министр подчеркнул значимость диалога и политических рычагов разрешения конфликтов, в том числе в Йемене. «Подобного рода террористические акции не способствуют урегулированию проблем», — подчеркнул Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии далее выразил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества с Бахрейном.

«Мы выступаем за увеличение масштабов товарооборота с Бахрейном, налаживание связей между промышленными зонами двух стран. Анкара готова к сотрудничеству с Манамой и в сфере здравоохранения, ВИЭ, туризма и технологий. Необходимая политическая воля в данном направлении присутствует у обеих сторон», — подчеркнул Чавушоглу.