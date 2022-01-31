Латвия объявила об отправке военных инструкторов в Украину

Латвия отправит военных инструкторов в Украину. Об этом в понедельник сообщил журналистам премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

«Сегодня на заседании правительственной коалиции мы политически договорились, что хотим оказать Украине еще помощь, отправив латвийских военных инструкторов в Украину, которые будут работать вместе с канадскими инструкторами. Латвийские инструкторы вместе с канадскими инструкторами помогут усилить помощь, оказываемую Украине», — сказал он (цитата по ТАСС).

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Министерство обороны Латвии 21 января сообщило, что поставит Украине зенитные ракетные комплексы Stinger, индивидуальную экипировку и сухие продукты питания. Как сообщило на прошлой неделе агентство LETA, оборонное ведомство также подготовило проект решения об отправке военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) республики для участия в учебной операции в Украине. Документ предусматривает участие НВС Латвии в операции военных советников Unifier, которую правительство Канады проводит в Украине. Как отметил госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс, Латвия планирует отправить на Украину не более десяти солдат.