Небензя: Россия и Украина жили бы в «духе добрососедства», если бы не вмешательство Запада

Россия и Украина жили бы в духе добрососедства и сотрудничества, если бы не вмешательство Запада в 2014 году, заявил постпред РФ при ООН.

Василий Небензя утверждает, что и одной угрозы о вторжении в Украину из уст представителей России ни разу не прозвучало.

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Он также заявил о планах Запада не допустить братского сосуществования РФ и Украины «для ослабления Москвы». А кризис в Украине, по его словам, — «чисто внутренний кризис», Россия не имеет к этому абсолютно никакого отношения.